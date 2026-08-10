David Okereke è ufficialmente giallorosso: biennale più opzione L'attaccante nigeriano è arrivato in città questa mattina ed ha svolto tutte le visite mediche

Come avevamo anticipato ieri sera dopo la gara di Coppa Italia contro il Ravenna, l'attaccante nigeriano David Okereke da oggi è un nuovo giocatore del Benevento. L'ex Bruges è sbarcato questa mattina a Napoli per poi raggiungere Benevento in auto. Si è sottoposto alle visite mediche di rito e al termine dell'iter sanitario ha apposto la sua firma sul contratto che lo legherà al Benevento per le prossime due stagioni. Per il Benevento è un colpo da urlo per la serie B a cui partecipa. L'attaccante nigeriano ha anche partecipato a 13 partite di Champions League con la squadra belga del Bruge ed è un giocatore "top" per la serie B.

Questo il comunicato della società giallorossa.

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l'attaccante David Chidozie Okereke per le sue prestazioni sportive.

Il calciatore classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento automatica fino al 30/06/2029.