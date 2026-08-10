Housing universitario "Il Molino": approvato il bando per il primo lotto La nuova residenza è aperta agli studenti del Conservatorio e dell’Università del Sannio

Il Consiglio di amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ha approvato all’unanimità il bando per l’assegnazione dei posti letto relativi al primo lotto della Residenza universitaria “Il Molino”, autorizzandone l’emanazione e l’avvio.

Si tratta di un risultato di particolare rilievo per l’intero sistema dell’alta formazione del territorio sannita. Il nuovo Housing non sarà, infatti, esclusivamente una residenza per gli studenti del Conservatorio, ma una struttura aperta anche agli iscritti dell’Università degli Studi del Sannio, nella prospettiva di una comunità universitaria sempre più integrata, inclusiva e capace di offrire servizi adeguati agli studenti fuori sede.

Il primo lotto della Residenza comprende complessivamente 98 posti letto. Di questi, 68 sono oggetto del bando emanato dal Conservatorio, mentre gli ulteriori 30 posti saranno assegnati dall’ADISURC – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, mediante una propria e autonoma procedura, in attuazione della convenzione sottoscritta con il Conservatorio.

Il bando è rivolto agli studenti che, nell’anno accademico 2026/2027, risultino iscritti o intendano iscriversi al Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” oppure all’Università degli Studi del Sannio. L’assegnazione avrà durata dal 1° ottobre 2026 al 31 luglio 2027.

L’Housing “Il Molino” mette a disposizione camere arredate, climatizzate e accessibili, aree per lo studio e la socialità, spazi ricreativi, lavanderie, connessione internet, servizi di guardiania e una mensa dotata di cucina professionale. La struttura è stata concepita non soltanto come luogo di permanenza, ma come autentico spazio di vita universitaria, incontro, integrazione culturale e crescita personale.

L’approvazione del bando segna il passaggio dalla fase della realizzazione a quella della piena fruizione dell’opera. Con l’ingresso degli studenti, “Il Molino” diviene concretamente un presidio del diritto allo studio e uno strumento strategico per rafforzare l’attrattività di Benevento e dell’intero Sannio nei confronti degli studenti italiani e internazionali.

Gli ulteriori 103 posti letto, appartenenti al secondo lotto, saranno resi disponibili attraverso un successivo e distinto bando, non appena saranno completati gli adempimenti tecnico-amministrativi e acquisite tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.

«Con l’approvazione e l’emanazione di questo bando consegniamo agli studenti non una semplice struttura ricettiva, ma una nuova possibilità di studio, di crescita e di futuro. L’Housing “Il Molino” rappresenta il compimento di un percorso nel quale abbiamo creduto con determinazione e, nello stesso tempo, l’inizio di una fase ancora più impegnativa: quella della gestione, dell’accoglienza e della costruzione di una vera comunità accademica - ha dichiarato il Direttore Giuseppe Ilario.

Abbiamo voluto che la Residenza fosse aperta sia agli studenti del Conservatorio sia a quelli dell’Università degli Studi del Sannio, perché riteniamo che le due Istituzioni costituiscano parti essenziali di un unico sistema dell’alta formazione. Benevento può e deve diventare una città sempre più capace di accogliere giovani provenienti da altre regioni e dall’estero, offrendo loro qualità della formazione, servizi, cultura e condizioni concrete per esercitare pienamente il diritto allo studio.

È un risultato che appartiene all’intera comunità del Conservatorio e che ci rende profondamente orgogliosi, ma che ci affida anche una responsabilità ancora maggiore verso gli studenti e verso il territorio».

«Il Consiglio di amministrazione - aggiunge il Presidente Nazzareno Orlando - ha sostenuto e approvato unanimemente il bando, riconoscendo nell’Housing “Il Molino” un investimento strategico per il futuro del Conservatorio e dell’intero sistema formativo sannita.

La realizzazione di una residenza universitaria moderna, sostenibile e dotata di servizi qualificati rappresenta un esempio concreto di buona amministrazione e di efficace utilizzo delle risorse pubbliche. Con questo intervento il patrimonio del Conservatorio si arricchisce di una struttura destinata a produrre benefici durevoli per gli studenti, per le Istituzioni accademiche e per la città.

L’apertura al Conservatorio e all’Università del Sannio conferma una visione fondata sulla collaborazione istituzionale, sulla condivisione dei servizi e sulla capacità di costruire insieme nuove opportunità di sviluppo».

Per la Rettrice Maria Moreno: «L’avvio dell’Housing “Il Molino” costituisce un risultato importante per l’intera comunità universitaria sannita. La disponibilità di posti letto e di servizi adeguati rappresenta un elemento decisivo per sostenere gli studenti fuori sede, favorire la mobilità nazionale e internazionale e rafforzare la capacità attrattiva delle nostre Istituzioni.

L’apertura del bando anche agli studenti dell’Università degli Studi del Sannio testimonia la solidità della collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala” e la volontà comune di operare come un sistema integrato dell’alta formazione. In questa prospettiva, l’Housing “Il Molino” si inserisce in un’offerta residenziale più ampia, che comprende anche le residenze ADISURC dedicate agli studenti dell’Università degli Studi del Sannio, contribuendo a rafforzare e qualificare ulteriormente la capacità del territorio di accogliere la popolazione studentesca.

La presenza coordinata di diverse soluzioni abitative e di servizi per gli studenti rappresenta un investimento strategico per Benevento e per il Sannio: significa rendere il territorio più accessibile, sostenere concretamente il diritto allo studio e creare condizioni sempre più favorevoli per chi sceglie di formarsi nelle nostre istituzioni di alta formazione.

Investire nell’accoglienza significa investire concretamente nel diritto allo studio, nel futuro dei giovani e nella crescita culturale, sociale ed economica di Benevento e del Sannio».

Con l’emanazione del bando prende dunque avvio una nuova stagione per la vita accademica della città. Conservatorio “Nicola Sala”, Università degli Studi del Sannio e ADISURC concorrono alla costruzione di un modello territoriale nel quale formazione, accoglienza, cultura e diritto allo studio diventano componenti di un unico progetto di sviluppo.

Il bando integrale, il modello di domanda e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e dell’Università UNISANNIO.