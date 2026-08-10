Infortunio Romano, di cosa si tratta? Dovrà sottoporsi a risonanza Solo con l'esame strumentale sarà possibile una diagnosi precisa e stabilire i tempi di recupero

“Trauma distorsivo alla caviglia destra con probabile interessamento legamentoso”. E' la prima diagnosi fatta dai sanitari del Benevento Calcio sull'arto di Raffeele Romano, che si è infortunato domenica sera al Vigorito negli ultimi minuti della partita contro il Ravenna. Il forte difensore ex Cerignola dovrà sottoporsi a breve ad una risonanza magnetica, per poter fare una diagnosi più precisa e stabilire i tempi di recupero.

Sfortunato davvero il ragazzo giallorosso, che era entrato alla grande nel corso della ripresa, andando anche in gol. Una gioia che è durata poco e che non ha potuto neanche godersi, fino in fondo visto poi l'infortunio rimediato nel finale di partita. Inutile dire che la speranza è che dall'esame strumentale non scaturisca nessuna complicazione e che si possa risolvere tutto in breve tempo. Romano, lo ricordiamo, era entrato (benissimo) al 9' del secondo tempo al posto di Beruatto sul risultato di 3 a 2 per il Ravenna, ma proprio lui al 16' aveva spedito in rete un calcio d'angolo calciato da Lamesta. Poi al 37' circa l'infortunio che ne ha decretato l'uscita dal campo prima della conclusione (sostituito da Saio).