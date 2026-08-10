Giovane egiziano scompare nelle acque del Volturno: trovato morto ad Amorosi Si tratta di un 17enne. Corpo recuperato dai vigili del fuoco nel corso d'acqua

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi nel parco del Volturno, nel territorio di Amorosi. Dove secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe visto un giovane, di nazionalità straniera, tuffarsi nel fiume Volturno e non riemergere. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e del comando provinciale di Benevento e si è in attesa dell'arrivo dei sommozzatori di Napoli e il 118 con i carabinieri.

Ancora da chiarire l'intera vicenda. Per ora i soccorritori stanno scandagliando, a bordo di un gommone Saf il fiume Volturno che in quella zona attraversa un'area pic nic. Un parco normalmente utilizzato per trascorrere qualche ora al fresco del fiume e della vegetazione.

AGGIORNAMENTI

Il giovane egiziano, si trovava con altri ragazzi, sembra tutti di nazionalità straniera ed ospiti di una comunità per minori della provincia di Caserta, nell'area del parco probabilmente per trascorrere qualche ora di relax. All'improvviso il giovane sarebbe finito in acqua. A far scattare l'allarme alcuni suoi amici che non lo avrebbero visto riemergere.

Poco dopo le 18 la drammatica notizia. I vigili del fuoco accorsi con più squadre sul posto hanno individuato e recuperato il corpo del 17enne di nazionalità egiziana che, secondo una prima ricostruzione, si era tuffato nelle acque del fiume Volturno da un'area pic nic nel comune di Amorosi.