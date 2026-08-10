Fusco rilancia da Bacoli "La lotta per il Sud"

La Rete Civica Meridionale denuncia il definanziamento dei territori meridionali

fusco rilancia da bacoli la lotta per il sud
Benevento.  

La lotta per il Sud non va in vacanza. E proprio da un bene confiscato alla camorra, Villa Ferretti a Bacoli, la Rete Civica Meridionale rilancia la sua battaglia contro quello che definisce il definanziamento dei territori meridionali.

Parla di “uno scandalo istituzionale inaccettabile” Vito Fusco, sindaco di Castelpoto e coordinatore della Rete civica meridionale.
“Durante l'incontro di oggi ci siamo confrontati senza sconti sui temi cruciali che stanno strangolando i nostri territori: il furto delle risorse e la beffa delle quote: tra il 2016 e il 2023, al Mezzogiorno è andato appena il 21,5% della spesa pubblica in conto capitale, calpestando quel 34% (poi elevato al 40%) che spetterebbe per legge. Un vero e proprio "Robin Hood al contrario". L’isolamento dell’Italia interiore e dell' “osso”: le aree interne e la dorsale appenninica pagano un prezzo altissimo, tagliate fuori sia dai grandi poli del Centro-Nord sia dai flussi delle coste e delle metropoli del Sud. La desertificazione e il taglio dei presidi non sono una fatalità, ma precise scelte di politiche pubbliche. L'anomalia dell'Art Bonus: in dieci anni la sola Lombardia ha drenato oltre un terzo delle risorse nazionali, mentre al Mezzogiorno sono state lasciate solo briciole”.

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