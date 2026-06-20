Vende calzini e profumi nel parcheggio: multa e proposta foglio di via Carabinieri di San Giorgio del Sannio

I carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio hanno fermato e identificato un 37enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, mentre proponeva in vendita calzini e profumi all'interno del parcheggio di un supermercato. Attività svolta senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa. Per l'uomo sanzione di 5mila euro e proposta di foglio di via obbligatoria. La merce è stata invece sequestrata.

Presso la Stazione dell'arma di San Giorgio, in serata, si è presentato un 61enne di Napoli destinatario di un ordine di esecuzione della pena definitiva di 3 anni e 5 mesi. L'uomo è stato poi trasferito nel carcere di Benevento.