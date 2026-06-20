Coca nel tubo pluviale, telecamere: perquisite 3 persone, cellulari sequestrati Benevento. L'indagine del pm Barbato e dei carabinieri dopo l'arresto, ad aprile, di un 50enne

Ad aprile l'arresto per droga di un 50enne di Benevento, poi rimesso in libertà con l'obbligo di firma, ora le perquisizioni. Le ha ordinate il pm Giulio Barbato nei confronti di un 46enne, un 30enne e un 45enne della città, che hanno ricevuto la 'visita' dei carabinieri della Compagnia. Obiettivo: sequestrare smartphone e cellulari per estrapolarne, con una copia forense, messaggi e conversazioni relative alla detenzione ed alla cessione di sostanze stupefacenti.

Un'ipotesi di reato contestata in concorso con il 50enne e riguardante in due casi una quantità non definita di cocaina e, nel terzo, di 35 grammi della stessa 'roba' nascosti in una intercapedine e nella curva del tubo pluviale della facciata anteriore del fabbricato in cui abita il 50enne.

Da qui l'addebito prospettato a carico dei tre indagati – sono difesi dagli avvocati Antonio Leone e, d'ufficio, Elena Cosina -, avanzato anche sulla scorta delle immagini registrate da alcune telecamere. Il passo successivo sono state le perquisizioni ed il sequestro dei telefonini.