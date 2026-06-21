Fermato dalla Municipale. "Non siete Polizia", denunciato giovane di Benevento Trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito

Evidentemente pensava che la polizia municipale non potesse svolgere accertamenti di polizia giudiziaria come sottoporlo all'etilometro. Ovviamente si sbagliava ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per violazioni al codice della strada.

È accaduto a Benevento dove gli agenti di una pattuglia hanno fermato un'auto per accertare diverse violazioni al Codice della Strada.

Durante le operazioni di controllo il conducente avrebbe contestato con irriverenza la legittimità dell'intervento sostenendo che la Polizia Municipale non fosse autorizzata a effettuare accertamenti nei suoi confronti in quanto non appartenente alle Forze di Polizia dello Stato.

Gli agenti hanno tuttavia proseguito le attività istituzionali e nel corso degli accertamenti, anche alla luce degli elementi emersi durante il controllo, il conducente è stato sottoposto alla prova dell'etilometro.

L'esame ha evidenziato un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti dal Codice della Strada. Per tale motivo, l'uomo è stato denunciato con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, comprese quelle accessorie relative alla patente di guida.

L'episodio offre l'occasione per ricordare che gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, svolgono funzioni di polizia stradale, polizia amministrativa e polizia giudiziaria e sono pertanto legittimati ad effettuare qualsivoglia attività di controllo necessaria a garantire la sicurezza urbana e stradale.