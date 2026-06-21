Trova un bossolo di pistola mentre se ne va in giro con la sua bici Benevento. E' accaduto questa mattina

La bici è la sua passione. La coltiva appena può, quando il lavoro glielo consente o nei giorni festivi. Come questa mattina, quando, uscito di casa, il titolare di un'attività commerciale ha inforcato la sua due ruote ed ha iniziato un lungo giro. Stava percorrendo il raccordo esterno, da tempo destinato alla fermata dei pullman, quando si è accorto di quell'oggetto presente sulla carreggiata.

Era all'altezza dell'ingresso pedonale del Guacci, la sua forma lo ha incuriosito. E' sceso dal sellino e, avvicinatosi, si è accorto che si trattava di un bossolo di pistola. Avrebbe potuto ignorarlo, spingerlo con un calcio verso il marciapiede e riprendere il suo tour. Invece no, e, da buon cittadino, l'ha raccolto ed ha raggiunto la caserma dei carabinieri di via Meomartini, dove l'ha consegnato, spiegando le modalità del ritrovamento.

Un primo esame lascerebbe pensare ad un colpo a salve, di quelli che vengono esplosi a scopo intimidatorio. Resta da capire se si andata davvero così e se il bossolo sia stato gettato in quella zona da qualcuno che voleva evidentemente liberarsene.