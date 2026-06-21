Deve scontare 2 anni e 10 mesi il 38enne di nazionalità bulgara arrestato dai carabinieri della Compagnia di Benevento perchè diventata definitiva la condanna per maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesione personale aggravata e violenza privata. L'uomo, condotto in carcere, era finito al centro di una indagine avviata nel 2023, quando i militari avevano raccolto la denuncia della convivente, che aveva raccontato le minacce, le offese e le condotte aggressive mantenute dal 38enne anche alla presenza della figlia minore,
La condanna è diventata definitiva, un 38enne arrestato e condotto in carcere
Benevento. Deve scontare 2 anni e 10 mesi per maltrattamenti, lesioni e violenza privata
Benevento.