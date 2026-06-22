Vandalismo in piazza Guerrazzi: auto danneggiata due volte in poco tempo L'episodio denunciato da Ambner De Iapinis ha suscitato sconcerto tra i residenti dell’area

Un episodio che desta preoccupazione e interrogativi quello denunciato da Ambner De Iapinis, ex amministratore della Città di Benevento, che ha reso noto il ripetersi di un grave atto vandalico ai danni di una persona vulnerabile.

Secondo quanto riferito, l’autovettura della vittima, parcheggiata in piazza Guerrazzi, sarebbe stata presa di mira per la seconda volta nel giro di pochi mesi. In entrambe le occasioni il parabrezza è stato danneggiato nello stesso identico punto, con modalità che fanno ipotizzare un gesto volontario e mirato.

Il primo episodio risale al 1° gennaio 2026, mentre il secondo sarebbe avvenuto circa una settimana fa. Le immagini dei danni, allegate alla denuncia pubblica, mostrano un parabrezza colpito con forza, provocando una vistosa frattura.

«Si tratta di un danno feroce e vandalico ai danni di una persona vulnerabile», afferma De Iapinis, che auspica un rapido accertamento dei fatti e l’individuazione del responsabile. L’ex amministratore sottolinea come la coincidenza delle modalità e del punto colpito possa far pensare all’azione della stessa persona.

Sull’accaduto potrebbero risultare utili eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Saranno le indagini a chiarire la dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità.

L’episodio ha suscitato sconcerto tra i residenti dell’area, riportando l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e della tutela delle persone più fragili. La speranza è che gli accertamenti possano fare piena luce sull’accaduto e prevenire il ripetersi di simili episodi.