Arrestato, è libero: marijuana e hashish li usa lei contro un disturbo del sonno Benevento. La decisione del Gip per un 30enne molisano

Rimesso in libertà, senza alcuna misura, Il 30enne della provincia di Isernia arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. La decisione è stata adottata dal gip Maria Amoruso, che non ha ravvisato la presenza dei gravi indizi rispetto alle ipotizzate finalità di spaccio, al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale l'indagato, difeso dall'avvocato Fabio Russo, ha sostenuto, esibendo un certificato medico, che la marijuana (113 grammi) e l'hashish (16 grammi) che gli erano stati sequestrati dagli agenti - erano custoditi in involucri custoditi sotto la ruota di scorta di una Y, in un pacchetto di sigarette posizionato in uno sportello, e in una tasca del pantalone indossato dal 30enne- erano per uso terapeutico. La donna che era con lui usa le due sostanze, infatti, contro un disturbo del sonno dal quale è affetta.