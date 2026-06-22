Appalti Provincia: sedici persone condannate, tra loro l'ex presidente De Maria Benevento. Altri sei imputati assolti

Sedici condanne e sei assoluzioni sono state decise dal Tribunale (presidente Pezza, a latere Murgo e Perrotta) al termine del processo per le ventidue persone --amministratori e dipendenti dell'Ente, imprenditori e tecnici- (e otto società) coinvolte nell'indagine del pm Francesco Sansobrino e dei carabinieri (e della sezione di pg della finanza presso la Procura, per gli accertamenti bancari) centrata sugli appalti della Provincia.

Le accuse a vario titolo: corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tentata induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentata concussione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falso ideologico.

Alle 17.15 la lettura del dispositivo, queste le pene nel dettaglio: 10 anni a Michelantonio Panarese (avvocato Angelo Leone), sindaco di Buonalbergo e dipendente della Rocca; 6 anni e 2 mesi per Antonio Fiengo (avvocato Clemente Biondi), di Ercolano, e Pietro Antonio Barone (avvocato Roberto Prozzo), di Circello; 1 anno e 1 mese, pena sospesa, a Gianvincenzo Petriella (avvocato Antonio Leone),di Circello, e Paolo Petriella – per entrambi l'avvocato Antonio Leone-, di Circello, 3 anni e 2 mesi all'ex presidente della Rocca Antonio Di Maria (avvocati Antonio Leone e Giuseppe Sauchella), di Santa Croce del Sannio; 3 anni e 6 mesi ad Angelo Carmine Giordano (avvocati Mauro Carrozzini e Massimo Di Tocco), di Solopaca; 6 anni e 6 mesi a Sabino Petrella (avvocato Andrea De Sanctis), di Sant'Angelo a Cupolo, 9 anni a Nicola Laudato (avvocati Vincenzo Regardi e Fausto Parente), di Campolattaro, 7 anni ad Antonello Scocca, di Benevento, 6 anni e 2 mesi a Carlo Camilleri e Nicola Camilleri, di Benevento – tutti assistiti dall'avvocato Angelo Leone-, 7 anni e 2 mesi a Raffaele Pezzella (avvocati Claudio Sgambato e Nando Letizia), di Casal di Principe, e Giuseppe Della Pietra (avvocato Giovanni Esposito) , di Nola; 6 anni e 2 mesi a Gaetano Ciccarelli (avvocato Gennaro Razzino), di Napoli, Franco Coluccio (avvocato Roberto Prozzo), di Buonalbergo.

Condannate per illecito amministrativo le società, rappresentte dagli avvocati Fabio Russo,Roberto Prozzo, Fabio De Maria e Teodoro Reppucci. Disposto il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili: la Provincia di Caserta con l'avvocato Michela Rossi, il Comune di Buonalbergo (avvocato Gianluca Granato), l'ingegnere della Provincia Stefania Rispoli (avvocato Andrea De Longis junior), e la Provincia di Benevento con l'avvocato Giovanni Palmieri.

Le assoluzioni

Alcuni degli imputati sono stati assolti da alcuni addebiti perchè il fatto non sussiste, al pari di Angelantonio Ciardiello (avvocati Teodoro Reppucci e Gaetano Aufiero), di Pietradefusi Antonio Sateriale (avvocato Valeria Crudo), di San Giorgio del Sannio, Sebastiano Sauro (avvocato Roberto Prozzo), di Circello, Floriano Panza (avvocati Mario Palmieri e Umberto Del Basso De Caro), ex sindaco di Guardia Sanframondi, Pietro Ciardiello (avvocato Roberto Prozzo), di Benevento, Antonino Iannotti (avvocato Roberto Prozzo), di San Lorenzo Maggiore.

Le richieste del Pm

Il pm Sansobrino aveva proposto ventuno condanne e l'assoluzione di Antonino Iannotti . Ne dettaglio: 12 anni a Panarese (assoluzione per cinque addebiti); 2 anni e 10 mesi a Di Maria 4 anni e 4 mesi a Sabino Petrella, 9 anni e 2 mesi a Nicola Laudato (assoluzione per cinque imputazioni), 7 anni e 1 mese ( assoluzione per un'accusa) a Raffaele Pezzella, Giuseppe Della Pietra; 5 anni ad Antonello Scocca, 4 anni e 6 mesi a Carlo Camilleri, 4 anni e 2 mesi a Nicola Camilleri, (per i tre assoluzione da un addebito) 4 anni e 2 mesi a Gaetano Ciccarelli (assoluzione per un'imputazione), Franco Coluccio, Antonio Fiengo, Pietro Antonio Barone, e Angelantonio Ciardiello (assoluzione per due accuse), 1 anno e 6 mesi ad Antonio Sateriale, 8 mesi a Sebastiano Sauro,1 anno e 2 mesi a Gianvincenzo Petriella e Paolo Petriella – per Sateriale, Sauro e i due Petriella pena sospesa -, 3 anni ad Angelo Carmine Giordano, 1 anno a Floriano Panza, 8 mesi a Pietro Ciardiello – pena sospesa per lui e Panza-

Gli appalti nel mirino

L'inchiesta, supportata da intercettazioni e dall'uso del trojan installato in un cellulare, era nata nel 2019, in seguito alle denunce di un ingegnere, che aveva raccontato un presunto tentativo di corruzione da 1000 euro, e di un ex dirigente della Rocca. Nel mirino 11 procedure pubbliche di appalto indette e/o gestite dalla Provincia di Benevento, dalla Provincia di Caserta e dal Comune di Buonalbergo. Nell'elenco compaiono i lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico a Sant'Agata dei Goti, l'intervento di messa in sicurezza - soggetto attuatore la Provincia di Caserta - della direttrice Caserta- Monti del Matese, i lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione di una struttura a Buonalbergo, lavori tra le strade provinciali indetti dal Comune di Buonalbergo, lavori di bonifica dell'ex discarica di Buonalbergo, lavori di messa in sicurezza della provinciale 45 Monteefalcone - statale 90 bis indetti dalla Provincia di Benevento, lavori di miglioramento dell'istituto Livatino di Circello, due procedure indette dal Comune di Guardia Sanframondi, lavori di ripristino di tratti delle provinciali 45-48-49-50. Attenzione puntata anche sull'assunzione di un dirigente e sui lavori di risanamento della frana di Ciardelli