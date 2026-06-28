Gattino finisce in un pozzo di dieci metri: salvato dai vigili del fuoco FOTO - L’intervento a Telese Terme

Hanno dovuto utilizzare tecniche Saf (speleo - alpino - fluviale) i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme per raggiungere e mettere in salvo un gattino finito in un pozzo profondo circa dieci metri. E' accaduto nella cittadina termale dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire dopo l'allarme lanciato dai proprietari. Il gattino, probabilmente mentre giocava ed esplorava il territorio, si è insinuato all'interno della struttura messa a riparo del pozzo ed è finito giù.

Sul posto sono così accorsi i vigili del fuoco di Telese che si sono imbracati e calati nel pozzo ed hanno riportato in superficie il gatto.