Stadio Vigorito, la copertura si farà: da determinare solo i tempi di ripristino Il confronto tra Pellegrino Mastella e il presidente Fico: c'è un nuovo progetto e più soldi

La tribuna del “Ciro Vigorito” riavrà la sua copertura. Il finanziamento c'è, è stato reperito, manca solo il poter quantizzare il tempo necessario perché tutto torni come prima. E' la sintesi delle parole pronunciate un paio di giorni or sono dal consigliere regionale Pellegrino Mastella, che si è confrontato “occhi negli occhi” con il presidente della Campania, Roberto Fico, ricevendo la rassicurazione sul finanziamento riguardo il ripristino della copertura della tribuna dello stadio beneventano.

Ha spiegato Mastella che non c'è alcuna connessione tra la prima richiesta di contributo fatta alla Regione nel 2025, attraverso il bando Arus, rispetto a questo nuovo progetto che avrà persino una liquidità disponibile maggiore (un milione e 400mila euro). Come dire che cambiano i canali di finanziamento, l'ammontare dello stesso e la progettualità.

La sottolineatura politica sembra opportuna: la partecipazione al bando Arus è precedente all'insediamento dell'attuale governatore Fico e della sua giunta e evidenzia la circostanza, certamente un po' anomala, che 20 progetti dei 36 finanziati da quel bando riguardino la provincia di Salerno, che ha fatto la parte del leone anche nei confronti di realtà come Napoli e Caserta.