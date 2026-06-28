Trasporti, Errico: "Serve corsa mattutina Frecciarossa Benevento - Napoli" Manca collegamento che consenta di raggiungere il capoluogo per necessità di pendolari

T“L’attivazione del nuovo collegamento Alta Velocità sulla direttrice Napoli-Lecce rappresenta certamente una notizia positiva per il nostro territorio, ma è necessario intervenire per colmare una evidente lacuna nell’attuale programmazione dei servizi”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico. A partire dal prossimo 2 luglio, infatti, il nuovo Frecciarossa partirà da Napoli alle 6.45 con fermata a Benevento alle 7.58 e proseguirà verso Lecce. In direzione opposta, al momento, è prevista esclusivamente una corsa serale con partenza da Lecce alle 18.10 e fermata a Benevento alle 21.51 prima dell’arrivo nel capoluogo campano. “Questa programmazione - sottolinea Errico - non risponde pienamente alle esigenze dei cittadini del Sannio che ogni giorno si spostano verso Napoli per motivi di lavoro, studio, salute o per accedere a servizi e uffici. Manca infatti un collegamento mattutino che consenta di raggiungere il capoluogo regionale in orari compatibili con le necessità quotidiane di pendolari e viaggiatori”. Per tale ragione il consigliere regionale ha chiesto all’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo, di farsi promotore di un confronto con Trenitalia finalizzato a valutare l’istituzione di una nuova corsa mattutina proveniente da Lecce e diretta a Napoli, con fermata a Benevento. “Si tratta di una richiesta di buon senso - aggiunge Errico - che consentirebbe di rafforzare concretamente la mobilità del territorio sannita, migliorando i collegamenti con Napoli e valorizzando le opportunità offerte dalla nuova connessione ad Alta Velocità lungo la dorsale adriatica. È fondamentale che i benefici derivanti da questi investimenti possano essere realmente fruibili anche dai cittadini della nostra provincia. Allo stesso tempo ritengo necessario valutare un rafforzamento delle corse domenicali tra Napoli e Benevento. Il collegamento ferroviario rappresenta infatti uno strumento strategico per sostenere il turismo e favorire l’arrivo di visitatori nel Sannio. Garantire maggiori opportunità di spostamento nei giorni festivi significa offrire al nostro territorio una concreta occasione di crescita, valorizzando il patrimonio storico, culturale, enogastronomico e naturalistico della provincia beneventana. Continuerò a seguire la vicenda e a sollecitare ogni iniziativa utile affinché il Sannio possa disporre di collegamenti ferroviari sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze delle comunità locali”, conclude Errico.