Accusato di possesso di banconote false, assolto Elio Fortunato Benevento. La sentenza del giudice Palmieri per il 72enne di Morcone

Assolto con la formula dubitativa, perchè il fatto non costituisce reato, Elio Fortunato (avvocato Umberto Del Basso De Caro), 72 anni, di Morcone, accusato di possesso, ai fini della messa in circolazione, di banconote false. L'imputazione era relativa ad una vicenda del novembre 2017, quando Fortunato era stato fermato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia, che avevano sequestrato 200 banconote contraffatte da 50 euro ciascuna ed una del valore di 20 euro. Le banconote erano in un pacchetto rinvenuto nel cruscotto dell'Audi guidata dall'uomo, che ne aveva due – una da 50, l'altra da 20 euro – nella giacca.

L'allora 63enne aveva spiegato di non aver avuto alcun ruolo, e di ignorarne la provenienza, rispetto a quel pacchetto sigillato contenente 199 banconote da 50 euro grossolanamente false, aggiungendo di non essere in grado di definire l'origine della 200esima banconota da 50 euro e di quella da 20 euro che custodiva nella giacca, entrambe con una serie diversa da quelle rinvenute nell'auto.

Dopo aver accennato anche alla possibilità che le due ultime banconote gli fossero state rifilate a sua insaputa, Fortunato aveva ricostruito i suoi movimenti: aveva precisato di essere andato a Napoli il giorno prima, dove aveva comprato un'accetta, e di essersi intrattenuto, il martedì, con una persona nel bar di un distributore di carburanti nel capoluogo sannita Terminato l'incontro, si era rimesso in macchina e si era avviato lungo il viale Mellusi, dove era stato bloccato dai militari.

Secondo gli inquirenti, quelle banconote, del valore complessivo di 10mila e passa euro, sarebbero state acquistate per 1200 euro da una persona, tramite un intermediario o di chi le aveva falsificate. L'inchiesta era stata chiusa nel 2023, oggi la conclusione del processo e la sentenz di assoluzione del giudice Palmieri.