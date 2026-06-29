Sospensione Feola: De Stasio "situazione grave, occorre trasparenza" Il commento del consigliere comunale

“La notizia della notifica al Segretario Generale Riccardo Feola della misura cautelare interdittiva che ne dispone la sospensione temporanea dai pubblici uffici per 12 mesi, per l’ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti e corruzione, lascia decisamente perplessi”.

Così Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale Benevento, che prosegue “A prescindere dalla gravità del reato contestato in quanto tale, va evidenziato che al Segretario Generale era stata affidata proprio la responsabilità della prevenzione e della corruzione! Non basta, innanzi a tale situazione, affermare solo che il Comune è parte lesa: questa è una cosa abbastanza scontata, ma non è questo il punto.

Probabilmente il comune di Benevento, inteso come città e comunità, è parte lesa; ma l’Amministrazione lo è un poco meno, se si considera che in questo caso, come nell’altra vicenda che ha visto coinvolto il dirigente Santamaria, la dirigente Moretti e la funzionaria Matticola, si tratta di dirigenti tutti individuati e nominati dall’Amministrazione.

E cioè, più precisamente, non si tratta di dirigenti che già occupavano quei posti e quei ruoli, o già svolgevano quelle funzioni, anche prima che si insediasse l’attuale Amministrazione; sono tutti stati nominati ed incaricati nelle funzioni svolte da questa Amministrazione.

E’ del tutto evidente che non si può far finta di non vedere, in ossequio ad un principio garantista che il più delle volte viene richiamato ed osservato solo quando fa comodo o fa gioco.

Il garantismo è essenziale nel nostro stato di diritto, e su questo non vi è dubbio, ma è essenziale anche assumersi le proprie responsabilità politiche senza inscenare atteggiamenti di meraviglia e stupore che, in verità, non convincono più nessuno.

Bisogna ammettere che la situazione è molto grave e che Benevento non merita di balzare all’onore delle cronache per fatti di questo genere!

La nostra città merita altro, merita cura ed attenzione, ma soprattutto merita onestà e coerenza, trasparenza e pulizia morale. Non ci si può girare dall’altra parte come se determinate vicende non ci riguardassero.

Sono sempre stata convinta che le cose non accadono a caso, e che, evidentemente, chi troppo in alto sal cade sovente…. precipitevolissimevolmente”.