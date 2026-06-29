Monitoraggio acque, Errico: "Risorsa strategica per il Sannio e per l’Irpinia" Un provvedimento che punta a rafforzare in modo strutturale le attività di controllo sulla risorsa

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la mozione relativa all’ attivazione di una campagna straordinaria di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee della Regione Campania con riferimento alla presenza di contaminanti di origine antropica, sottoscritta tra gli altri dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, segretario della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile. Un provvedimento che punta a rafforzare in modo strutturale le attività di controllo sulla risorsa idrica regionale, con particolare attenzione alla presenza di sostanze inquinanti emergenti e alla necessità di una lettura aggiornata e scientificamente solida dello stato delle acque. Nel suo intervento in aula, il consigliere Errico ha evidenziato come la tutela dell’acqua rappresenti un nodo strategico per il Sannio e per l’Irpinia, non soltanto sotto il profilo ambientale ma anche per le implicazioni sanitarie, economiche e produttive. “L’acqua è un bene primario - ha sottolineato - che incide direttamente sulla salute pubblica, sulla sicurezza alimentare e sulla qualità dello sviluppo dei territori. Per questo le decisioni pubbliche devono poggiare su dati certi, aggiornati e verificabili”. La mozione approvata prevede l’attivazione di una campagna straordinaria di monitoraggio, integrativa rispetto alle attività ordinarie, finalizzata alla rilevazione di contaminanti di origine antropica, con particolare riferimento a Pfas, microinquinanti organici, residui farmaceutici e fitofarmaci. Un passaggio centrale del documento riguarda il rafforzamento del sistema dei controlli attraverso il coinvolgimento dell’Arpac, delle università, degli enti di ricerca e delle autorità di bacino, in un’ottica di integrazione delle competenze e delle banche dati disponibili. Particolare attenzione è stata richiamata da Errico sulle aree interne, con riferimento al Sannio e all’Irpinia, territorio che custodisce un patrimonio idrico di primaria importanza per l’intera regione. «Le sorgenti e le falde del Sannio - ha ricordato il consigliere - rappresentano una risorsa strategica non solo per le comunità locali ma anche per altri ambiti della Campania, incidendo su filiere agricole di qualità, produzioni vitivinicole e olivicole e sul turismo ambientale”. “La tutela delle acque - ha concluso Errico - non può essere oggetto di divisioni politiche. È una responsabilità istituzionale condivisa. L’approvazione unanime della mozione rappresenta un segnale importante di maturità del Consiglio regionale e di attenzione concreta verso una delle principali sfide ambientali del nostro tempo”.