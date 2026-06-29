E' tutto pronto: il 6 luglio partirà la campagna abbonamenti. I dettagli Dal 6 al 26 luglio ci sarà la prelazione per i vecchi abbonati

È tutto pronto. Lunedì 6 luglio partirà la campagna abbonamenti del Benevento presso i botteghini dello stadio, sulla piattaforma ETES.IT e nelle ricevitorie autorizzate . “Tu... tu vuoi essere il mio dodicesimo?” Lo slogan che accompagnerà l'inizio di questa nuova stagione in serie B.

Ci sarà la prelazione per i vecchi abbonati dal 6 fino al 26 luglio, la vendita libera ci sarà dal 27 fino al giorno che precederà la prima gara casalinga di campionato.

Il Benevento Calcio comunica che, in attesa dei lavori della copertura del settore Tribuna Superiore Coperta, i posti senza adeguato riparo resteranno chiusi durante la vendita degli abbonamenti e saranno resi disponibili durante gli eventi.

TARIFFE ABBONAMENTI, DI SEGUITO I PREZZI:

SETTORE INTERO DONNA UNDER 18 OVER 65 PROVINCIA CURVA SUD 179 € 159 € 144 € 159 € 159 € DISTINTI 256 € 230 € 205 € 230 € 230 € TRIBUNA INFERIORE 314 € 283 € 251 € 283 € 283 € TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 369 € 332 € 295 € 332 € 332 € TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 469 € 422 € 375 € 422 € 422 € TRIBUNA CENTRALE 760 € - - - -

* Ai prezzi sopra indicati andranno aggiunti i diritti di prevendita e le commissioni previste dal circuito ETES.

TARIFFE SINGOLA GARA, DI SEGUITO I PREZZI:

SETTORE INTERO RIDOTTO CURVA SUD 13 € 11 € CURVA NORD FAMILY 13 € 11 € DISTINTI 18 € 15 € TRIBUNA INFERIORE 23 € 20 € TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 28 € 25 € TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 33 € 30 € TRIBUNA CENTRALE 50 € - SETTORE OSPITI 13 € -

* Ai prezzi sopra indicati andranno aggiunti i diritti di prevendita e le commissioni previste dal circuito ETES.

CURVA NORD FAMILY: LA NOSTRA CASA



Per la stagione sportiva 2026/2027 il Benevento Calcio dedica la Curva Nord alle famiglie con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei più piccoli e promuovere la cultura dello sport e dell’appartenenza ai colori giallorossi.



Formula Family



Per i nuclei familiari nei quali non siano presenti bambini da 0 a 6 anni, saranno applicati i seguenti sconti:



* 3 componenti: sconto del 15%

* 4 componenti: sconto del 20%

* 5 componenti: sconto del 25%

* 6 o più componenti: sconto del 30%

Abbonamento gratuito bambini



I bambini da 0 a 6 anni avranno diritto all’abbonamento gratuito nel settore Curva Nord, da richiedere contestualmente alla sottoscrizione degli abbonamenti del nucleo familiare e secondo le modalità previste dal regolamento della campagna.

Agevolazione Famiglia con bambino 0-6 anni



In presenza di almeno un bambino da 0 a 6 anni (di cui l’abbonamento è gratuito) appartenente al nucleo familiare, agli altri componenti sarà riconosciuto uno sconto del 10% sulla propria tariffa.



PERCHÉ ABBONARSI



Sottoscrivere l’abbonamento significa:



* assicurarsi il proprio posto allo stadio per tutta la stagione;

* ottenere un risparmio rispetto all’acquisto dei singoli biglietti;

* sostenere il Benevento Calcio in tutte le gare casalinghe;

* vivere ogni partita da protagonista;

* accedere alle iniziative riservate agli abbonati.





FIDELITY CARD



L’abbonamento sarà caricato sulla Fidelity Card del Benevento Calcio.



I possessori di una card già attiva potranno utilizzarla fino alla data di scadenza della stessa, mentre i nuovi abbonati potranno richiederla prima della sottoscrizione, tramite piattaforma web online ETES.

DOVE ACQUISTARE



Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti:



* presso la biglietteria ufficiale dello stadio “Ciro Vigorito”;

* online attraverso il circuito ETES;

* presso tutti i punti vendita autorizzati ETES.