Benevento, ufficiali le date del ritiro: il 23 luglio si parte per Cascia Ritiro fino a sabato primo agosto, quando si giocherà l'amichevole a Rieti contro il Frosinone

Sono ufficiali ora anche le date del raduno del Benevento. L'appuntamento è per domenica 6 luglio, giorno in cui ci sarà l'avvio delle attività in vista della stagione sportiva 2026/27. La prima parte della preparazione si svolgerà all'Antistadio Imbriani, periodo nel quale ci saranno anche due amichevoli, contro l'Equipe Campania e contro il Calvi, formazione di seconda categoria.

Si cambierà location da giovedì 23 luglio, quando i giallorossi inizieranno la loro tournèe precampionato con la base operativa all'Hotel Magrelli di Cascia. Il periodo umbro durerà fino a sabato primo agosto, giorno che dovrebbe segnare la chiusura con l'amichevole contro il Frosinone in programma presso lo Stadio Centro Italia "Manlio Scopigno" di Rieti.

Non ci sono novità sulle date comunicate, ma c'è l'ufficialità da parte della società. Ormai ci si avvicina a grandi passi verso l'inizio dell'attività, col ritorno più che suggestivo della squadra giallorossa nel campionato di serie B.