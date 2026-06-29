L'opposizione: Comune allo sbando, Mastella si dimetta "Fallimento di un'Amministrazione incapace di garantire l'integrità dell'istituzione"

"Il Comune di Benevento è ormai allo sbando totale: il Sindaco ne prenda atto e rassegni le dimissioni". Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Marialetizia Varricchio.

"Questa maggioranza - proseguono i consiglieri di Pd, Avs, Civico 22, Città Aperta, Civici e Riformisti - si è dimostrata incapace di garantire l’integrità dell’istituzione, nonché l’autorevolezza e la credibilità dell’azione amministrativa.

La responsabilità politica di chi governa la Città — e avrebbe il dovere di garantire trasparenza, controllo e fiducia — è ora sotto gli occhi di tutti.

Le notizie che continuano ad emergere dalle plurime inchieste giudiziarie che interessano il Comune di Benevento delineano, infatti, un quadro sempre più preoccupante. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e del principio costituzionale della presunzione di innocenza, è palese come la situazione abbia ormai assunto una dimensione tale da investire direttamente la credibilità dell’Ente. Ogni giorno emerge un nuovo elemento che alimenta una crisi istituzionale senza precedenti, incrinando ulteriormente il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

La macchina amministrativa è in tilt e l’ennesimo provvedimento giudiziario che oggi colpisce il Comune rappresenta un punto di non ritorno.

Non è in discussione la responsabilità penale delle persone coinvolte, che sarà eventualmente accertata nelle sedi competenti; è invece in discussione la responsabilità politica. In tutti i casi finora emersi si tratta, è bene ricordarlo, di figure apicali scelte tramite nomine fiduciarie del Sindaco.

Per queste ragioni chiediamo al sindaco Clemente Mastella di prendere atto del fallimento politico e amministrativo di questa esperienza e di rassegnare immediatamente le dimissioni insieme alla sua maggioranza. L'esperimento è finito - concludono i consiglieri di opposizione - Benevento ha bisogno di una guida nuova, credibile e capace di restituire dignità e fiducia a Palazzo Mosti".