Nell'Iphone foto e video di bimbi e bimbe che fanno sesso con adulti Benevento. Accusa di pedopornografia, chiesto dalla Procura di Napoli il processo per un giovane

Immagini sconcertanti. Bambini e bambine che fanno sesso con adulti e tra di loro. File di natura pedopornografica per i quali la Procura di Napoli, competente per questi reati, ha chiesto il rinvio a giudizio di un giovane di Benevento. Il 27 ottobre l'appuntamento dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, che dovrà decidere se spedirlo a processo, o dichiarare il non doversi procedere nei suoi confronti.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, è stato tirato in ballo da una indagine della Squadra mobile che risale al 2023. Quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'interno del suo Iphone erano stati rinvenuti quattro foto ed altrettanti video nei quali erano immortalati alcuni minori di entrambi i sessi– tra loro anche qualche neonato- intenti a praticare atti sessuali con persone adulte.

L'inchiesta, supportata anche da una consulenze tecnica, si è conclusa con la richiesta di processo per l'imputato che, in caso di accoglimento della richiesta della Procura di Napoli, comparirà dinanzi al Tribunale sannita. Sarebbe la seconda volta dopo la condanna a 7 anni subita in primo grado per una presunta violenza sessuale ai danni di una minore.