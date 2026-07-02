Minore rapinato, salta la ricognizione degli indagati: un 15enne ed un 17enne Benevento. Incidente probatorio a Napoli, inchiesta su episodio del 19 marzo

L'appuntamento era in programma questa mattina dinanzi al Gip del Tribunale per i minori di Napoli. Doveva essere ascoltata la parte offesa, bisognava procedere anche alla ricognizione, affiancando loro altri due giovani, dei due indagati: un 15enne ed un 17enne di Benevento, difesi dagli avvocati Giovanni Rossi e Candido Santosuosso. Ma, complice un difetto di notifica, l'incidente probatorio è stato rinviato a settembre. E' stato fissato nell'inchiesta dei carabinieri sulla rapina di cui il 19 marzo aveva fatto le spese un 16enne della città, assistito dall'avvocato Fabio Ficedolo.

Secondo una prima ricostruzione, tutto era accaduto lungo il viale Mellusi, dove il 16enne, mentre era in compagnia di un amico, avrebbe subito le 'attenzioni', anche violente, dei due giovani, che gli avrebbero sottratto l'Iphone di cui era in possesso e 20 euro.