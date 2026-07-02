La spinge sul letto, le stringe le mani al collo perchè vuole i soldi: assolto Benevento. La sentenza per un 42enne residente a Paduli

Il fatto non sussiste. E' la formula con la quale il Tribunale, in linea con le richieste avanzate dalla difesa e dallo stesso Pm, ha assolto un 42enne residente a Paduli, accusato di tentata estorsione aggravata ai danni della madre. L'uomo, difeso dagli avvocati Fabio Russo e Assuna De Lucia, era finito al centro delle indagini dei carabinieri della Stazione di Paduli su un episodio che risaliva al settembre 2022. Quando, sostenevano gli inquirenti, sotto l'effetto delle sostanze alcoliche assunte, aveva spinto la malcapitata, con violenza, sul letto. Poi le aveva stretto le mani al collo, per costringerla a consegnargli una somma di denaro che pretendeva.

Lei aveva detto no, era riuscita a divincolarsi, aiutata anche da un'amica che nel frattempo era accorsa. Oggi la conclusione dl processo, con la discussione e, infine, l'assoluzione dell'imputato.