Di fronte alla malattia si resta in silenzio e si prega. Per tutti Benevento. Pensieri in libertà

Un problema di salute non si commenta mai. Si rispetta e basta. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha reso pubblica la sua malattia nel corso della funzione religiosa in onore della Madonna delle Grazie.

Ha fatto bene, male? Nessuno può giudicare una scelta che ha spazzato via le voci che da tempo si rincorrevano sul suo stato di salute. Un annuncio che ha conquistato l'informazione on line, televisiva e la carta stampata. Inevitabilmente vista la notorietà di un personaggio che ha ricoperto ruoli importanti e da mezzo secolo calca il palcoscenico della politica.

E' iniziata una gara di vicinanza e solidarietà accompagnata anche in questo caso da qualche liquame social. Anche quest'ultima è purtroppo una conseguenza della decisione del primo cittadino di comunicare il difficile momento che sta attraversando.

Chi ci è passato, direttamente o meno, lo comprende in pieno, quel momento. E resta in silenzio, al massimo, se credente, come ha chiesto lo stesso Mastella, si affida alla preghiera. E non solo per lui, ma per tutti coloro che soffrono, e che speriamo di rivedere nuovamente sorridenti. Vorrà dire che la bufera è passata.