Benevento, ufficiale l'arrivo di Antonis Siatounis Per il centrocampista greco contratto fino al 2029

Il Benevento al termine delle visite mediche effettuate in questa due giorni sannita, ha ufficializzato anche l'ingaggio di Antonis Siatounis, il centrocampista di Ilion, prelevato dal Potenza dove era arrivato alla naturale scadenza del contratto. Al giocatore greco, il Benevento ha fatto firmare un contratto triennale. Il neo centrocampista giallorosso è un mancino naturale, una sorta di jolly capace di interpretare tutte le fasi della partita, quelle più difensive e quelle offensive.

Il mancino greco, classe 2002, è reduce da una stagione super in Lucania: 39 presenze, compresi i play off, 5 gol e 2 assist, oltre a 7 partite disputate nell'indimenticabile Coppa Italia, quella vinta appunto dai lucani. Ora è pronto a scommettere su questa sua nuova avventura in serie B, dopo aver sfiorato la categoria col Monza. Cresciuto nelle file del Panatinaikos, è arrivato in Italia nelle giovanili della Sampdoria. Nelle ultime due stagioni ha militato nel Potenza in serie C.