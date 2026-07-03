Dopo 15 mesi tra carcere e domiciliari Nicola Panella torna in libertà Benevento. La decisione del Tribunale per il 62enne di Montesarchio arrestato nell'aprile 2025

Torna in libertà Nicola Panella. (avvocati Marianna Febbraio e Angelo Leone), 62 anni, di Montesarchio, che era stato arrestato il 4 aprile 2025. La decisione è stata adottata dal Tribunale, dinanzi al quale Panella è a processo con altre cinque persone- Il 62enne era finito in carcere, poi nello scorso gennaio aveva ottenuto i domiciliari a Campobasso. Ora la revoca e l'assenza di qualsiasi misura.

Come più volte ricordato, il processo nel quale è imputato nasce da una inchiesta del pm Giulio Barbato e della guardia di finanza sulle vicende di una società fallita. Bancarotta e autoriciclaggio le accuse prospettate a vario titolo nei confronti di amministratori, anche di fatto, di più società, al centro di un'attività investigativa partita dal fallimento, nel 2021, di una società che operava nel settore del commercio di polimeri, petroli e carburanti, con un passivo accertato di oltre 16 milioni di euro.