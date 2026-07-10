Cocaina ed hashish in casa, condannata un'intera famiglia Benevento. Rito abbreviato, pena da 3 a 7 anni per quattro imputati

Tutti condannati i componenti una famiglia napoletana che a febbraio era stata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Benevento in una operazione antidroga. Pochi minuti fa la sentenza con rito abbreviato del gup Maria Amoruso, che ha inflitto 7 anni a Vittorio Folliero, 45 anni, e 3 anni a Raffaele Folliero, 65 anni, Carmela Raia, 62 anni, e Francesca Spena., 47 anni. Il pm Viviana Vacca aveva chiesto 6 anni per Vittorfio Folliero, 4 anni per gli altri tre imputati, difesi dall'avvocato Fabio Ficedolo.

Come si ricorderà, nel corso di una perquisizione dell'abitazione del 45enne i militari avevano rinvenuto due involucri di cellophane: uno contenente 217 grammi di cocaina, un altro un panetto di hashish di circa 100 grammi, ed un bilancino di precisione. Il tutto era stato sequestrato: Vittorio Folliero era stato condotto in carcere, dove si trova ancora, gli altri ai domiciliari: una misura poi revocata.