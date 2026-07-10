Mercato: ecco i giocatori che il Foggia ha chiesto al Benevento I satanelli allenati da Gaetano Auteri sono in attesa del ripescaggio in Lega Pro

Il Benevento ha bisogno di sfoltire il suo organico, soprattutto di snellire la cosiddetta lista degli “over”. Ma i più richiesti rimangono i ragazzi della sua “cantera”. Si è parlato tanto nei giorni scorsi della volontà di Gaetano Auteri di portare in rossonero a Foggia qualche ragazzo che ha avuto con sé. Bisogna fare un po' di chiarezza sugli elementi richiesti e da Benevento fanno capire che ci sono state delle avances per Angelo Talia ('03), Lorenzo Carfora ('06), Angelo Viscardi ('04) e Francesco Sena ('04). Tutti “under”, giocatori affidabili e che in serie C possono già fare la differenza. Il Benevento sta riflettendo, qualcuno di questi andrà a rinforzare la rosa del Foggia, ma è tutto da decidere. D'altro canto bisogna anche attendere la formalizzazione del rispescaggio in Lega Pro dei satanelli, che non avverrà prima del 26 luglio. Dunque il tempo per decidere c'è. Fermo restando che i ragazzi giallorossi piacciono anche ad altre realtà. Per il Benevento darli almeno in prestito, sarebbe un'ottima occasione per consentire a questi ragazzi di giocare con continuità in un campionato importante come quello di C e capire se in futuro potrà ancora contare su di loro.