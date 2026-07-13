Controlli del NAS nel Sannio: sospeso un agriturismo per gravi carenze igieniche Le verifiche dei carabinieri: diffidata anche un'altra struttura ricettiva

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno nelle aree a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento, con verifiche mirate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

Nel Sannio i controlli hanno portato all'immediata sospensione dell'attività di un agriturismo, dove i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie.

Nel corso delle ispezioni è stata inoltre diffidata un'altra struttura ricettiva, a seguito di ulteriori irregolarità emerse durante gli accertamenti.

Le verifiche rientrano in un più ampio piano di controlli che, nelle province di Salerno e Avellino, ha interessato ristoranti, stabilimenti balneari, supermercati, aziende agricole, gelaterie e altre attività del settore alimentare, facendo emergere diverse criticità di natura igienico-sanitaria e strutturale. In alcuni casi sono state disposte sospensioni delle attività, sequestri di alimenti non conformi e contestate violazioni delle procedure previste dalla normativa HACCP.

Complessivamente, il valore delle strutture e delle attività sospese supera il milione di euro. Nel corso dell'operazione sono stati inoltre sequestrati alimenti risultati non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10 mila euro.

L'attività di controllo dei NAS proseguirà anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai luoghi della movida e alle località turistiche, per garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e assicurare la tutela dei consumatori.