Serie B, le favorite? Tutte in fila dietro al Palermo Le retrocesso "sulla fiducia", ma si muovono bene Modena e Padova, oltre alle neo promosse

Tutti attendono al varco il Palermo di “Superpippo”. Non cercate griglie di squadre favorite per la promozione in A, nessuno si spinge a tanto appena dieci giorni dopo l'inizio del mercato. Eppure dei nomi sembrano segnati in partenza. Come quello del Palermo. Che volete che facciano i rosanero dopo aver mancato d'un soffio la finale per la conquista della serie A? Ci riprovano, ovviamente. Cercando di rendere ancora più competitivo un organico che sarebbe già buono per la massima serie. Inzaghi ha voluto Hernani fresco della promozione in A col Monza, ma cerca ancora due esterni per il suo 4-2-3-1. Uno lo ha individuato: è Compagnon del Venezia. Nome caldo. Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte a Santa Cristina in Val Gardena, dove il Palermo è in ritiro.

Il “diritto” delle retrocesse

Dietro al Palermo, in ordine sparso, ci sono le tre retrocesse dalla A, è quasi un loro diritto. Il Verona di Marco Baroni innanzitutto, che ha blindato la porta con l'arrivo di Nicola Leali. L'inquadratura è già affidabile, la presenza di Baroni una garanzia. Più dietro in una ipotetica griglia Cremonese e Pisa. I grigiorossi vogliono svecchiare e anche in questa ottica hanno preso Tommaso Berti ('04) dal Cesena. Il Pisa non sembra ancora ben definito, ma si è assicurato Marras dal Mantova, una plusvalenza coi fiocchi da parte dei virgiliani che lo avevano preso dal Caldiero.

Le “nobili della serie B

Dopo le retrocesse per indicare le favorite bisogna andare sulla fiducia. La Sampdoria, per esempio, che ha affidato la panchina all'esordiente Corradi. Da ieri i blucerchiati sono in ritiro a Ponte di Legno, alta Val Camonica, con una rosa abbastanza rivoluzionata. Spicca il nome di Lorenzo Insigne ma alla squadra mancano due centrali difensivi e una punta di peso. Da inquadrare il Catanzaro, che dopo aver perso Aquilani, sta cedendo Liberali al Como per una barca di soldi. Se ne va Brighenti, al Vicenza, tornano alle rispettive squadre di appartenenza i prestiti Felipe Jack, Rispoli e Cassandro (tutti al Como), è da verificare il futuro di Favasuli che è richiesto da quattro squadre di A (Napoli, Roma, Cagliari e Torino) e che il Catanzaro valuta 10milioni, senza contare che Pontisso vuole andare via. Insomma sarà un'estate calda per Ciro Polito: il diesse incasserà tanto, ma dovrà ricostruire la squadra.

Si è mosso molto il Modena che lancia il giovane Galloppa in panchina. Spicca il ritorno di Paulo Azzi dal Monza e il sicuro arrivo di Gaston Brugman dal Pescara. Le ambizioni non mancano, l'obiettivo è confermare almeno i play off dello scorso anno. Così anche il Padova che si è assicurato Zanimacchia dalla Cremonese e aspira a fare una squadra da altissime posizioni.

E le neo promosse...?

Si sta muovendo bene e con saggezza il Vicenza, che ha preso una sicurezza per la difesa, il catanzarese Brighenti. Bei colpi anche lo juventino Pietrelli, l'ex irpino Marchizza e Gabriele Moncini, reduce da una buona stagione a Bari, nonostante la retrocessione. Bene anche l'Arezzo che ha aggiunto in attacco un pezzo pregiato come Cerri (dal Cesena) e ha blindato la porta con l'esperienza di Seculin e la freschezza di Nunziante. L'Ascoli ha preso Acampora dal Pescara (era svincolato) e spera di poter vedere presto la sua migliore versione.