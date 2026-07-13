Sicurezza stradale: sequestri, denunce e sanzioni per 9mila euro Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita

Controlli intensificati sulle strade del territorio sannita per contrastare comportamenti pericolosi alla guida e garantire maggiore sicurezza soprattutto nelle ore della movida. Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno potenziato l’attività di pattugliamento nell’ambito del piano di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento.

L’operazione ha interessato in particolare le principali arterie percorse dai giovani durante gli spostamenti verso i luoghi della movida, con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali, contrastare la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti e verificare la regolarità dei veicoli in circolazione.

Complessivamente sono state impiegate 24 pattuglie, che hanno identificato 162 persone e controllato 127 veicoli ritenuti sospetti. Nel corso dei servizi sono state effettuate anche perquisizioni finalizzate alla ricerca di arnesi da scasso, armi, droga e strumenti utilizzati per la possibile commissione di truffe.

L’attività preventiva ha consentito di evitare situazioni di potenziale pericolo e di contrastare fenomeni legati ai furti in abitazione e negli esercizi commerciali, alle truffe ai danni delle persone più vulnerabili e alla circolazione di sostanze stupefacenti.

Sul fronte della sicurezza stradale sono stati dieci i veicoli sottoposti a sequestro perché privi di copertura assicurativa, non revisionati o condotti con patente scaduta. Due le patenti ritirate per scadenza del titolo di guida, mentre sono state contestate quattro violazioni per il mancato utilizzo del casco e tre per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Le sanzioni amministrative complessive hanno raggiunto un importo di circa 9mila euro.

Nel corso dei controlli non sono mancate le denunce. Un 24enne è stato fermato dopo un breve inseguimento mentre procedeva con una condotta di guida pericolosa. I militari hanno ipotizzato un abuso di sostanze alcoliche, ma il giovane si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro. Per questo motivo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e la patente di guida è stata sospesa.

Un altro intervento ha riguardato un 18enne fermato alla guida di una motocicletta: il giovane è stato trovato in possesso di una quantità di hashish, immediatamente sequestrata. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Benevento quale assuntore di sostanze stupefacenti. Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di un 22enne, sorpreso nei pressi di un bar con una dose di sostanza stupefacente nascosta tra gli indumenti.