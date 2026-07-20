Ripreso a volto coperto: non ho sfasciato telecamere ma rimosso i fichi d'India Benevento. La versione del 67enne arrestato per l'episodio di Foglianise

Ha ammesso l'esistenza di attriti con quella familiare, ma ha escluso di aver distrutto due volte le telecamere, sostenendo che, quando era stato immortalato, munito di una mazza e col volto coperto da un passamontagna, aveva rimosso alcune piante di di fichi d'India che ostruivano la stradina in comune tra le due abitazioni.

E' stata questa la versione offerta al gip Maria Di Carlo dal 67enne, difeso dagli avvocati Luca Russo e Luigi Signoriello, arrestato dai carabinieri per l'episodio accaduto a Foglianise e raccontato da Ottopagine. Secondo gli inquirenti, già condannato per stalking ai danni della donna e della figlia, l'uomo sarebbe tornato alla carica negli ultimi otto giorni nei ccnfronti solo della malcapitata, con minacce di morte accompagnate dall'esibizione di una motosega e con la devastazione delle telecamere vecchie e nuove, e dell'auto della parte offesa, assistita dall'avvocato Antonio Leone.

Il pm Flavia Felaco ha proposto la custodia in carcere, la palla passa ora al giudice.