Addio a Tara, Pastore Belga Malinos dei Vigili del Fuoco In servizio fino al 2023 presso il Nucleo cinofili del comando provinciale di Benevento

Era in pensione dal 2023, dopo un decennio di onorato servizio nelle unità cinofile del Comando provinciale di Benevento. Ieri Tara, Pastore Belga Malinos dei Vigili del Fuoco, ha salutato per sempre la sua seconda famiglia dei vigili del fuoco e il suo fidato, inseparabile conduttore e collega, il caporeparto Cesare Bozzi che l'ha allevata, accudita, addestrata e affiancata per tutta la vita.

Tara era nata il 1 febbraio del 2012. dopo appena un anno l'arruolamento nell'Unità cinofila dei Vigili del fuoco. Negli anni ha partecipato a soccorsi di persone ed altri servizi con il Cr Bozzi.

Come ogni vigile del fuoco ha preso parte alle operazioni di soccorso in caso di gravi calamità per cercare persone scomparse come nel 2013 quando a Baronissi ritrovò un anziano signore, malato di Alzheimer che si era allontanato da casa gettando nello sconforto e nella preoccupazione i familiari e l'intera comunità. Tara lo ritrovò e per lei un ringraziamento speciale. Una lettera che il figlio della persona scomparsa e poi ritrovata, all'epoca scrisse all'allora comandante provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Parole di gratitudine per il Corpo e un particolare per Tara, con tanto di foto che la raffigurava su una torta preparata in suo onore per l'eccellente lavoro svolto da lei e dal suo fidato umano, il caporeparto Bozzi. Ciao Tara e grazie per quello che hai fatto nella tua carriera.