Rione Ferrovia, Lancia Y in fiamme nella notte Benevento. E' accaduto in via Fatebenefratelli

Auto in fiamme nella notte al rione Ferrovia. L'allarme è scattato in via Fatebenefratelli, dove il fuoco ha attaccato una Lancia Y che il proprietario - una donna- aveva lasciato in sosta. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno domato il rogo, gli agenti della Volante e la Scientifica, che ha eseguito i rilievi. Comprensibile la preoccupazione dei residenti nella zona, che hanno seguito le operazioni di spegnimento.

Avviate immediatamente le indagini per stabilire la natura dell'incendio. Come sempre capita in questi casi, nessuna ipotesi viene esclusa,compresa quella di un episodio di origine dolosa: secondo una prima ricostruzione, il fuoco sarebbe improvvisamente partito dalla parte anteriore e si sarebbe poi propagato al resto del veicolo, danneggiandolo pesantemente.

(foto di repertorio)