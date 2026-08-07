Perchè mi guardi? Uno dei contendenti accoltellato al fianco: paura nella notte E' accaduto a Guardia Sanframondi, la vittima giudicata guaribile in 30 giorni

Uno di Solopaca, l'altro di Guardia Sanframondi. Terre di vini, ma la rivalità nel settore enologico non c'azzecca in questa storia. E' ancora da decifrare, il dato certo è l'accoltellamento di una persona ora ricoverata in ospedale. Tutto è accaduto intorno all'una a Guardia Sanframondi, dove in questi giorni si sta svolgendo la manifestazione Vinalia.

Secondo una prima ricostruzione, e per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiata una discussione tra due uomini: un 27enne del posto e un 19enne di Solopaca. Uno scontro al quale non è escluso possano aver preso parte anche altri partecipanti, nel corso del quale all'improvviso è spuntato un coltello con il quale è stato colpito ad un fianco il giovane guardiese. Che, subito soccorso, è stato trasportato al San Pio, dove i medici lo hanno giudicato guaribile in 30 giorni.

Avrebbe riferito che tutto sarebbe iniziato perchè l'altro gli avrebbe chiesto perchè continuasse a guardarlo, e che lui avrebbe risposto che doveva smetterla. A quel punto, sarebbe finito sull'asfalto, aggredito anche da altri due personaggi.

Immediato l'avvio delle indagini da parte dei carabinieri, che sono risaliti al presunto autore del gesto, difeso dall'avvocato Ettore Marcarelli, ed ora sono impegnati a definire i termini della vicenda, che ha ovviamente creato preoccupazione. Per la parte offesa gli avvocati Raffaele Benevento e Mario Tomasiello.

La nota della Prefettura



E il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, a seguito dell'episodio ha disposto un'immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio da parte delle Forze dell'ordine. Il dispositivo di sicurezza, già predisposto per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica per l'intera durata della manifestazione attraverso servizi congiunti delle Forze dell’Ordine, è stato ulteriormente rafforzato. In particolare, è stata disposta l'attuazione di servizi straordinari di controllo del territorio, con un incremento delle pattuglie dell'Arma dei Carabinieri e l'impiego delle Squadre di Intervento Operativo (SIO), che affiancheranno il dispositivo già in atto. La vicenda sarà, inoltre, oggetto di uno specifico approfondimento nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, già convocato per martedì 11 agosto.

(foto di repertorio)