Ferisce la mamma durante una lite, allontanato d'urgenza dall'abitazione Benevento. Intervento della polizia, la misura nei confronti di un 30enne

Lo hanno allontanato d'urgenza dall'abitazione familiare. E' la misura adottata nei confronti di un 30enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di condotte violente ai danni della madre. Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una lite scatenata dal rifiuto della donna a dargli i soldi che voleva, probabilmente, per l'acquisto della droga, il giovane avrebbe scagliato contro la donna, colpendola, una telecamera ed una sedia. Inoltre, avrebbe danneggiato un televisore.

La poverina è stata costretta a far ricorso alle cure dei medici del San Pio, che l'hano giudicata guaribile in 10 giorni per le ferite riportate, mentre il 30enne, bloccato dagli agenti della Volante e della Mobile, accorsi quando è scattato l'allarme, è stato condotto in Questura. Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, dovrà restare lontano dalla casa in cui viveva. Epilogo di un'altra storia legata all'uso di sostanze stupefacenti.