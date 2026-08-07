Violento temporale, allagamenti e disagi: cade albero in contrada Piano Cappelle Lungo la strada che collega Benevento a San Giorgio del Sannio: code e disagi

Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di oggi sul territorio sannita, interessando in particolare le aree intorno alla città di Benevento. In pochi minuti la pioggia intensa, accompagnata da forti raffiche di vento e da una intensa attività elettrica, ha provocato numerosi disagi alla circolazione e diversi allagamenti in varie zone della provincia.

Tra le situazioni più critiche si segnala quella verificatasi in contrada Piano Cappelle, dove un albero è crollato sulla carreggiata lungo la strada che collega Benevento a San Giorgio del Sannio.

L'episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione, con code e disagi per gli automobilisti in transito, costretti a procedere a velocità ridotta in attesa del ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Le forti precipitazioni hanno inoltre causato allagamenti in diversi punti del territorio, rendendo difficoltosa la circolazione e richiedendo numerosi interventi per la gestione delle criticità. In varie aree del Sannio il maltempo ha provocato problemi analoghi, con richieste di soccorso legate ad allagamenti e alberi pericolanti.