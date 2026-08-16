Pugni e calci in una maxi zuffa - spunta anche un coltello - dinanzi a un locale Benevento. E' accaduto al rione Ferrovia, denunciati 6 cittadini tunisini ed un italiano

Se le sono date di santa ragione, dando vita ad una maxi zuffa nel corso della quale è spuntato anche un coltello. Il bilancio finale parla di una persona ferita in modo lieve per le botte subite, con una prognosi di 5 giorni, e delle denunce dei carabinieri nei confronti dei protagonisti dell'episodio. Sono sei cittadini tunisni ed un italiano, ritenuti i presunti responsabili di una gazzarra scoppiata nella tarda serata al rione Ferrovia.

Uno 'scontro che - secondo una prima ricostruzione - sarebbe nato in una kebaberia, per cause da accertare, e poi si sarebbe spostato all'esterno del locale, in strada. Calci e pugni a gogò, mazzate per tutti. Uno 'spettacolo' da dimenticare, interrotto dall'intervento dei militari del Niucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento, che hanno identificato sei uomini e li hanno denunciati. Uno di loro ha fatto ricorso alle cure dei medici, per fortuna nulla di grave per lui.