Il Modena sfiora il colpo a Venezia. Galloppa: "Ora testa al Benevento" "Ci aspetta una trasferta difficile con un avversario che gioca un buon calcio"

Il Modena ha cullato a lungo il sogno di passare il primo turno di Coppa Italia. Il Venezia, a dire il vero è parso in qualche frangente imbarazzante, ma alla fine ha trovato due gol che gli hanno regalato una vittoris insperata nella serata di Ferragosto. Daniele Galloppa, tencico dei canarini si è detto comunque soddisfatto: “Soddisfatto ma allo stesso tempo dispiaciuto perché i ragazzi hanno fatto una grandissima partita. Questa sfida ci deve servire da insegnamento: dimostra che siamo sulla strada giusta, ma secondo me possiamo fare ancora meglio. Ero curioso di vedere come avremmo retto i novanta minuti contro una squadra del genere e la prestazione è stata eccellente. Sono arrabbiato per il gol del 2-2: era una situazione di facile lettura che non dovevamo concedere. A meno di dieci minuti dalla fine dovevamo gestire meglio quel pallone e portare a casa la vittoria”.

Non c'è tempo per il rammarico, sabato è già campionato e il Modena è atteso dalla trasferta a Benevento: “Ora testa al campionato – conclude Galloppa - ci aspetta subito una trasferta difficile contro un’avversaria che gioca un buon calcio, ma ci faremo trovare pronti“.