Problema fisico di Simone Verdi: ecco cosa ha avvertito a fine partita Il fantasista ex Napoli e Bologna era entrato bene impegnando un paio di volte De Gea su punizione

Potrebbe essere un'infiammazione alla pianta del piede dovuta ad un banale affaticamento. Il dolore avvertito da Simone Verdi nel finale della partita al Franchi resta ancora da valutare da parte dei sanitari della società giallorossa.

La speranza è che si tratti solo di questo e che non determini uno stop nel percorso di preparazione del forte giocatore ex Napoli e Bologna.

I medici del Benevento valuteranno l'entità del problema al ritorno in città. La squadra torna questa mattina da Firenze e poi osserverà un giorno di completo riposo domani (domenica). La preparazione riprenderà lunedì pomeriggio all'Imbriani alle 18,30.

Verdi era entrato bene nel corso della partita contro la viola e si era esibito nel suo pezzo migliore, un paio di calci da fermo dal limite che hanno impegnato De Gea, l'ex portiere del Manchester Utd. Il fantasista di Broni si è inserito molto bene nel tessuto della squadra giallorossa ed ha duettato spesso con Okereke e Lamesta. La tecnica è indiscutibile, il grado di condizione ancora da rifinire. E' la ragione per cui si spera che non debba fermarsi e possa proseguire il suo percorso di recupero fisico.