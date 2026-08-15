Mehic in prestito alla Casertana: c'è l'annuncio ufficiale Il centrocampista italo-bosniaco passa alla squadra rossoblù a titolo temporaneo

Arriva anche l'ufficialità di Dino Mehic alla Casertana.

Il centrocampsta italo-bosniaco passa alla squadra di Vinicio Espinal in prestito secco. Il classe 2003 è pronto per questa nuova avventura al sud dopo aver incantato due anni fa nelle file della Virtus Verona. Ultima stagione con la maglia giallorossa da resettare, poche presenze e un finale condizionato dall'intervento di ernia dello sportivo. Ma le qualità di Mehic restano importanti e nelle file di una squadra forte come la Casertana, allenata per altro da un ex giallorosso come Espinal, potrà tornare ai fasti di due stagioni or sono.

Questo il comunicato del Benevento Calcio:

“Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con la Casertana FC per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Dino Mehic.

La Società giallorossa augura a Dino le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza.”