Scontro tra moto e auto, grave centauro. Bimbo ferito, ancora paura sulla 90 bis E' accaduto a Paduli

Ancora momenti di paura lungo la statale 90 bis, stavolta in territorio di Paduli,. Dove, secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una moto condotta da un 30enne di Benevento ed una Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano marito e moglie, la sorella di quest'ultima ed un bimbo di 5 anni.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato il centauro che, soccorso, è stato trasportato in codice rosso al San Pio e giudicato in gravi condizioni. Feriti anche gli occupanti la Punto, comprensibilemnte spaventati. Sul posto, per eseguire i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Un incidente che segue quello, pesantemente tragico, accaduto pochi giorni fa e costato la vita a due persone di Benevento, vittime di un terribile scontro tra la loro Ford Focus ed una Hunday che, condotta da un giovane, dopo essere finita contro il guard rail, era 'rimbalzata' nella carreggita lungo la quale stavaano transitando i due malcapitati.