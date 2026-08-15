Dramma a Pastene: 76enne uccide la moglie a coltellate e cerca di farla finita Femminicidio alla frazione di Sant'Angelo a Cupolo

Entrambi 76enni, da sempre insieme. Probabile che abbiano litigato, poi lui l'avrebbe colpita con un'arma da taglio, uccidendola. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio alla frazione Pastene di Sant'Angelo a Cupolo, diventata il teatro di un femminicidio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è Maria, a stroncarle l'esistenza con un coltello sarebbe stato il marito, Faustino, che poi avrebbe anche cercato di farla finita.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono immediatamente accorsi il 118 ed i carabinieri della Compagnia di , che hanno avviato le indagini. Niente da fare per la donna. Soccorso, il 76enne è stato trasportao all'ospwedale San Pio.

Una tragedia che ha profondamente scosso quanti conoscono la coppia e la comunità. Inevitabile il ricordo di quanto era capitato nel 2002 a Bagnara, con un uomo che aveva ucciso la moglie e si era poi suicidato.

Resta da capire cosa abbia scatenato il gesto del 76enne che subito dopo, resosi conto di ciò che aveva combinato, avrebbe tentato di ammazzarsi.