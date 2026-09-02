Napoli, il cardiologo beneventano Carlo Pappone opererà McTominay Fama internazionale, uno dei massimi esperti di aritmologia ed elettrofisiologia cardiaca

Fama internazionale, radici beneventane. E' nato infatti nel capoluogo sannita, dove vivono alcuni familiari, il dottore Carlo Pappone, che dovrebbe eseguirà l'intervento al quale deve sottoporsi per una aritmia cardiaca benigna il calciatore del Napoli Scott McTominay.

Sessantaquattro anni, laurea a Napoli, Pappone (nella foto tratta dal sito del Gruppo San Donato) è responsabile dell'Unità Operativa di Aritmologia clinica e del Laboratorio di elettrofisiologia presso il San Donato di Milano, ed è docente di Cardiologia al San Raffaele. Studi ed esperienze all'estero, è considerato uno dei più importanti aritmologi. Tantissimi i lavori portati a termine, numerosi gli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche più importanti, il professore Pappone è ritenuto un 'mago' dell'elettrofisiologia cardiaca, un campo nel quale, al pari di quello della cardiologia interventistica, ha messo a punto tecniche e metodi per il trattamento delle aritmie cardiache. Insomma, una eccellenza alla quale toccherà ora occuparsi del cuore di McTominay.