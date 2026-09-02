Benevento 5, Collarile: "Abbiamo grande entusiasmo in vista della Serie A" Il direttore generale: "Con il Benevento Calcio possiamo fare da traino a un intero movimento"

Il Benevento 5 non vede l'ora di cominciare il prossimo campionato di Serie A, come sottolineato dal direttore generale Collarile: "Le sensazioni sono positive, c’è molto entusiasmo. Veniamo da un ciclo vincente dello scorso anno e vogliamo portare avanti questo entusiasmo, questo clima sereno, dove si lavora bene. E si sta lavorando bene sin dai primi giorni. È un gruppo rinnovato, che sicuramente si farà trovare pronto per questa Serie A. Veniamo da un anno di esperienza in Serie A, dove siamo retrocessi, e quindi abbiamo cercato, anche attraverso il mercato, di non ripetere magari gli errori fatti in passato, dovuti anche alla poca abitudine a certe categorie. Ci siamo resi conto che la Serie A è un livello molto, molto più alto della Serie A2 Elite e quindi abbiamo fatto acquisti mirati, di concerto con il mister. Abbiamo puntato su giocatori che erano già affermati in Serie A. Abbiamo avuto la fortuna di vincere il campionato prima che terminasse la stessa Serie A, che si è chiusa a fine giugno con i playoff posticipati, e quindi abbiamo avuto modo di ragionare e anticipare alcuni colpi, come quelli di Lamas e Pires. Penso che, se non li avessimo chiusi subito, tra fine aprile e inizio maggio, saremmo magari arrivati secondi su questi obiettivi, perché parliamo del capocannoniere e del vice capocannoniere della Serie A. Su questo abbiamo lavorato d’anticipo, lavorando a stretto contatto con il mister e prendendo i giocatori che lui vuole per il tipo di gioco che farà. Questa Serie A è importantissima per tutti, innanzitutto per noi come società, perché ci permetterà di crescere ulteriormente e di fare altra esperienza, andando a lottare con compagini che, ad oggi, sono ancora più grandi e importanti di noi. È importante anche per la città, perché verranno società e squadre di un certo blasone, provenienti da città importanti come Torino e Catania. Possiamo quindi fare da traino a un intero movimento, non solo del calcio a cinque, ma dello sport in generale. Quest’anno, insieme alla promozione del Benevento in Serie B, penso che comunque si parlerà di Benevento in termini positivi. Lo spero per entrambe le squadre. Possiamo dare alla gente anche un diversivo, in una città dove c’è sempre meno da fare. Quindi, oltre al Benevento Calcio, invitiamo tutti il venerdì sera a venire al palazzetto. Anche il motivo per cui le partite sono state messe di venerdì è quello di non creare intralcio con le gare del Benevento Calcio, in modo tale che i tifosi possano seguire entrambe le squadre".