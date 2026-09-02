Ascoli-Benevento, ecco l'arbitro del match del Del Duca Con la Strega ha tre precedenti, di cui uno proprio con i marchigiani

Designato l'arbitro del match tra Ascoli e Benevento, in programma sabato a partire dalle 17:15 al Del Duca. Si tratta di Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Ayroldi è un fischetto esperto, considerato che ha arbitrato 125 partite tra Serie A e B nelle ultime otto stagioni. Con il Benevento, Ayroldi ha tre precedenti, con lo score che parla di un successo giallorosso e due sconfitte. L'unico acuto è avvenuto proprio contro l'Ascoli, con il poker rifilato ai marchigiani nel dicembre del 2019 con marcature di Tuia e Sau (tripletta), con un Benevento lanciatissimo verso la promozione dei record sotto la guida di Pippo Inzaghi. I due ko sono arrivati in Serie A, contro la Roma (5-2) e il Verona (0-3). Al Del Duca, Ayroldi sarà coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Boato. Il quarto ufficiale sarà Guitaldi, mentre per il Var sono stati scelti Prontera e Massimi.