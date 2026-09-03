Operaio giù da una impalcatura al sesto piano al Corso Garibaldi: è grave Benevento. E' accaduto poco fa

E' precipitato da un'impalcatura al sesto piano, finendo due piani di sotto. E' in gravi condizioni l'operaio rimasto vittima di un incidente accaduto poco fa lungo il Corso Garibaldi, nel tratto iniziale dell centralissima arteria. Si tratta di un 57enne che era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un palazzo affidati ad una impresa della quale è un dipendente.

Secondo una prima ricostruzione, e per cause in ccorso di accertamento, sarebbe caduto dal ponteggio al sesto piano dell'edificio: un 'volo' terminato alcuni metri più giù. Quando è scattato l'allarme, dato dai colleghi, sul posto sono accorsi l'unità rianimativa della Croce rossa, i vigili del fuoco e la polizia, con gli agenti della Volante e della Mobile che hanno avviato le indagini. Dopo i soccorsi iniziali, il malcapitato è stato trasportato in ambulanza al San Pio in codice rosso.