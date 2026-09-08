Nubifragio a Benevento Piazza Risorgimento allagata: auto bloccata VIDEO FOTO - Piogge violente e grandine con disagi e danni anche in provincia

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Benevento: pioggia intensa, grandine e forti raffiche di vento hanno provocato numerosi disagi alla circolazione e diverse criticità in città e in provincia.

Una delle situazioni più delicate si è registrata proprio in piazza Risorgimento, dove l’acqua ha invaso la carreggiata rendendo difficoltoso il transito.

Il livello dell’acqua ha superato i 70 centimetri, rendendo di fatto impraticabile la zona. La piazza è stata chiusa dalla Polizia, con gli agenti impegnati nella gestione della viabilità.

Momenti di apprensione anche all’incrocio tra viale Mellusi e piazza Risorgimento, dove una macchina con due persone a bordo è rimasta bloccata a causa dell’acqua. Gli occupanti sono stati soccorsi e messi in salvo dagli agenti della volante, intervenuti sul posto.

Proprio tra viale Mellusi e piazza Risorgimento, davanti alla sede di Confindustria, è stato necessario chiudere la strada e deviare il traffico per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area, completamente interessata dall’allagamento.

Il maltempo ha colpito anche altre zone di Benevento creando pericolo per gli automobilisti. Il forte vento ha inoltre provocato la caduta di rami, cartelli e alcuni elementi di arredo urbano.

Disagi e danni sono stati segnalati anche in diversi centri della provincia di Benevento, dove le violente piogge hanno provocato allagamenti e ulteriori criticità.

AGGIORNAMENTI

Dopo circa mezz'ora, alzati i tombini, l'acqua è defluita e la situazione, almeno in città, si è normalizzata. Numerose le telefonate al 115, soprattutto per far fronte adallagamenti e rame spezzati da vento e grandine inprovincia.

Problemi per la viabilità anche lungo la Statale 90 bis per uno smottamento.